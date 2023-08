Calcio dilettanti – Ecco i gironi di Terza: Mantova a 14, Rapid Olimpia, La Piccola Atene e Casalromano a Cremona

Mantova Come anticipato nei giorni scorsi, quest’anno non ci sarà più il maxi-girone di Terza Categoria mantovana, ma il campionato organizzato dalla nostra Delegazione vedrà solamente 14 squadre al via, come si può vedere nelle tabelle a fianco. Tre squadre (Casalromano, La Piccola Atene e Rapid Olimpia) giocheranno invece nel girone B della Delegazione di Cremona, un campionato a 12 compagini, dove ci sarà anche il team “B” del Casalbuttano. La Delegazione di Mantova ha anche riaperto fino al 23 agosto le iscrizioni alla fase provinciale della Coppa di Terza, che ad oggi vede 13 iscritte ma l’auspicio è quello di vedere tutte le formazioni ai nastri di partenza. E’ stato inoltre diramato il girone della Juniores Provinciale di Mantova, che è il seguente: Acquanegra, Atletico Castiglione, Ceresarese, Quistello, Gonzaga, La Cantera, La Piccola Atene, Mantovana, Porto, Rapid Olimpia, River, Roverbellese, S.Egidio S.Pio X, Segnate, Union Colli Morenici.

3ª CATEGORIA GIRONE MN

SUSTINENTESE

CASTELDARIESE

CASTELLUCCHIO

DON BOSCO

JUNIORS CERLONGO

MANTOVANA JUNIOR

MOGLIA

OSTIGLIA

BORGO VIRGILIO

RIVER

ROBUR MARMIROLO

S.EGIDIO S.PIO X

SEGNATE

UNION COLLI MORENICI

3ª CATEGORIA CREMONA GIRONE B

ATLETICO MANFRO

AZZURRA 2000

CANOTTIERI BALDESIO

CASALBUTTANO “SQUADRA B”

CASALROMANO

ESPERIA

LA PICCOLA ATENE

PADERNO

PRIMAVERA STAGNOLMESE

RAPID OLIMPIA

SOSPIRESE

SPORT CLUB TORREICIO