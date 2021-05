Canottaggio – Bussacchetti e Fantin (Mincio) ottengono il pass per il meeting nazionale di Piediluco

MANTOVA Doppio argento per i canottieri della Mincio impegnati a Corgeno nella gara di selezione per il Meeting nazionale di Piediluco (15-16 maggio). Alice Bussacchetti, dopo aver ottenuto la qualificazione con il singolo (5ª) cat. Junior, va a podio con Elisa Marca (Canottieri Eridanea) alle spalle della Canottieri Bissolati. Grande prestazione anche di Gabriele Fantin nel quattro di coppia Junior con Daniele Somenzi, Jacopo Salami e Francesco Bompieri: sono secondi dietro la Canottieri Garda Salò. Fantin si è qualificato per il meeting nazionale in doppio con Luca Polito della Padova Canottaggio.

Per quanto riguarda la canoa, la nutrita pattuglia della Canottieri Mincio è impegnata oggi a Milano sulle acque dell’Idroscalo nell’Interregionale velocità Nord-Ovest.