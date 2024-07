Ciclismo – Acuti, Flaviani e Malinverno sugli scudi

Mantova Il ciclismo giovanile mantovano ha vissuto ieri, dagli Juniores ai Giovanissimi, una domenica da incorniciare. Ben quattro sono state le vittorie, tre tra le ragazze ed una tra i ragazzi, più due piazze d’onore, un terzo, un quarto e molti altri piazzamenti.

Parlando dei successi, partiamo dai baby e dall’acuto messo a segno ieri a Montichiari (Bs) dal G6 Marco Casciano del Ciclo Club 77. Per lui si è trattato della quarta vittoria personale ed è giunta al termine di una prova gestita con tanta intelligenza ed astuzia tattica. Salendo di categoria, tra le Esordienti a Roè Volciano (Bs) Eleonora Flaviani, 1° anno, e Marta Malinverno, 2° anno, entrambe dell’Mtb Novagli, hanno messo a segno una vittoria ciascuna che le premia per l’ottimo lavoro compiuto su un percorso piuttosto selettivo.

Importante vittoria tra le Allieve anche Maria Acuti del Vc Sovico. Ieri a Osasco (To) la campionessa di Ostiglia ha proposto un numero di alta scuola; prima ha preso il largo a pochi chilometri dall’arrivo affiancata da un’avversaria, poi, non paga di tutto ciò, sul rettilineo d’arrivo ha dato fondo a tutte le sue energie per evitare di essere beffata. L’attacco ha dato i frutti desiderati e con questa vittoria, la sesta dall’inizio della stagione, ha consolidato il suo primato di categoria nell’ambito del Trofeo Rosa Interregionale.

Restiamo sul podio, ma scendiamo di un gradino.

Ieri a Montichiari (Bs) l’esordiente del 2° anno Daniele Ronda del Mincio Chiese ha sfiorato il successo chiudendo al 2° posto al termine di una prestazione gestita con grande impegno ed autorevolezza. Restando sul podio, sempre nella cittadina monteclarense, al 2° posto è giunta tra i Giovanissimi della G2 pure Caterina Bressan del Mincio Chiese. Il quadro dei podi domenicali si completa con l’allievo Gabriele Lucca del Mincio Chiese che a Rosà (Vi) ha conquistato un meritato 3° posto. Con lui in questo contesto si è distinto pure il compagno di squadra Ludovico Affini che ha chiuso al 6° posto. Ai piedi del podio nella competizione svoltasi a Sumirago (Va) è giunto lo juniores Kevin Lanzarotto del Biesse Carrera. Il giovane di Volta Mantovana sino all’ultimo ha lottato per conquistare un risultato di rilievo e al termine si è dovuto accontentare del 4° posto. L’elenco dei piazzamenti si va completando con l’8° posto a Tarzo (Tv) dell’esordiente Lucia Marassi del Gioca in bici Oglio Po, il 9° a Covo (Bg) dell’allievo Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli e il 10° a Bologna dell’Under 23 Stefano Leali della Zalf Fior.

Paolo Biondo