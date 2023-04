Calcio Prima Categoria – Serenissima senza paura nel clou col Nuvolera

RONCOFERRARO Domenica sfida cruciale per la Serenissima, attesa da un confronto cruciale col Nuvolera.

I biancazzurri, forti della rocambolesca vittoria con la Bagnolese nel turno prima di Pasqua, lanciano la sfida alla corazzata bresciana, quasi all’ultima spiaggia per non perdere definitivamente contatto dall’Union Team, primo in classifica. «A Bagnolo la partita più scorretta a cui abbia mai assistito – afferma mister Matteo Tenedini – . L’ambiente e l’avversario ci hanno “costretti” ad una vera e propria guerra. L’arbitro si è dimostrato inesperto, e noi abbiamo commesso qualche errore di gioventù: siamo caduti in trappola. Nonostante il vantaggio nel primo tempo, siamo rimasti senza due uomini, Caffarella e Bottazzi, che hanno abboccato alle provocazioni. Nella ripresa, loro hanno trovato subito il pari, noi invece con tanto cuore l’abbiamo chiusa grazie a Kadric, sovvertendo ogni pronostico. Vincere in 9 è tanta roba».

Assenze pesanti per la Sere, ma lo spogliatoio ci crede fermamente: «La sfida con la Bagnolese ci ha fatti crescere tanto, sotto l’aspetto mentale – prosegue l’allenatore -. Siamo carichi, pur dovendo fare a meno degli squalificati Caffarella, Bottazzi e Granini e degli indisponibili Busatto e Babetto. Il Nuvolera è la squadra più attrezzata di tutte, ma non ci tireremo di certo indietro. E chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti, ne sono sicuro. Del resto, se non abbiamo le giuste motivazioni per affrontare partite delicate come queste – scherza -, è meglio andare a giocare a carte…». «Vogliamo fare una bella partita – conclude l’allenatore – sperando che ci serva per il nostro futuro. Cercheremo di imporre il nostro gioco, poi vediamo cosa dirà il campo. Loro verranno qui per vincere e tenere il ritmo della capolista. Noi non temiamo nessuno».