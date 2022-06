Ciclismo – Acuti, Lodi Rizzini e Lavelli brillano in pista a Dalmine e Portogruaro

Mantova Tre vittorie e un quarto posto; questo il bilancio dell’impegno infrasettimanale dedicato alla pista, al quale hanno preso parte alcuni atleti mantovani. A Dalmine (Bg), in occasione del Trofeo Hobby Bike, di scena vi erano gli Esordienti e gli Allievi. A brillare è stata Maria Acuti della Valcar; la campionessa in carica prima ha conquistato il pass per la finalissima, poi nell’eliminazione individuale ha conquistato l’ennesimo alloro, il quinto dall’inizio della stagione. Sul velodromo bergamasco ha trovato il modo di mettersi in luce anche l’allievo Damiano Lavelli. L’atleta del Mincio Chiese, con altri compagni di squadra, ha superato le qualificazioni disputate nelle specialità dello scratch e dell’individuale a punti. Nella prova finale, l’eliminazione, ha chiuso al 4° posto. Sul velodromo di Portogruaro (Ve) l’allieva Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci, nel Memorial Vittorino Battiston, non si è accontentata di ottenere il successo nel quartetto con la maglia della rappresentativa del Veneto. Anche in ambito individuale è salita sul gradino più alto del podio.

Nel weekend, nell’area verde e sullo sterrato di Casa di Beniamino a Cavriana, si svolgerà una due giorni dove regina sarà la mountain bike. Merito di tutto questo è da riconoscere ai dirigenti dell’Mtb Novagli e al comitato Fci di Mantova. Domani si gareggerà per la conquista del Trofeo Officina Brigoni; la partenza della gara riservata agli Esordienti verrà data alle 14.30 mentre alle 15,30 sarà la volta di Allievi e Allieve. Domenica protagonisti gli amatori per il Trofeo Baroni Carni. Al pomeriggio i baby con il Trofeo Casa di Beniamino-2ª prova dello Junior Cup Mtb Avis dalle ore 16. (b)