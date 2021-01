Ciclismo – Cinque gare nazionali illuminano la stagione mantovana

MANTOVA Per il ciclismo mantovano targato Fci, il calendario 2021, sebbene ancora in fase di costruzione, presenta già conferme di un certo rilievo. Queste arrivano dagli Under 23 e elite e dagli Juniores. Gli appuntamenti ad essi collegati hanno ottenuto, infatti, il riconoscimento di test di prestigio nazionale. Stiamo parlando in primo luogo del Memorial Cav. Enzo Bertoni, giunto alla 12esima edizione, che si terrà a fine marzo sulle strade di Ceresara con l’Uc Ceresarese in cabina di regia. La tradizionale gara di apertura della stagione, pur mantenendo le caratteristiche di prova regionale, ha ricevuto dalla federazione il via libera ad essere disputata in quanto d’interesse nazionale. Pochi giorni dopo, il 3 aprile, a Castel d’Ario i riflettori torneranno ad accendersi sul Memorial Vincenzo Mantovani, altro evento a firma del team presieduto da Simone Pezzini. Nel mese di maggio si disputerà a Montanara, grazie all’impegno profuso dai dirigenti dell’As Curtatone, presieduto da Marco Madella, un’altra prova riservata agli Under 23 e elite ovvero il primo Gp internazionale della Battaglia. Il quarto appuntamento di prestigio nazionale si terrà il 3 luglio in quel di Castellucchio, ovvero il Trofeo Comune di Castellucchio Gp Erboristeria professionale La Felce. Questo test vedrà impegnati dietro le quinte i dirigenti dell’Uc Ceresarese, che avranno nel ruolo di coordinatore il vice presidente del comitato provinciale Fci, Lido Baracca. La carrellata degli appuntamenti nazionali si completa con il Gp Dmt Gp Alè riservato agli atleti della categoria Juniores, che si disputerà a Castel d’Ario il 22 agosto con la regia del Pedale Casteldariese del presidente Giuliano Solera.