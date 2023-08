Ciclismo giovani – Ghiroldi fa il vuoto a Bovezzo, Rezzaghi sfiora il successo a Salizzole

MANTOVA Il Ferragosto agonistico è stato per il ciclismo giovanile mantovano prodigo di soddisfazioni.

Martedì a Bovezzo (Bs), al termine di un esaltante assolo che ha preso forma nella parte conclusiva della competizione, ad esultare per la vittoria è stato Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli. L’esordiente del 1° anno mantovano, al suo nono centro stagionale (otto su strada ed uno su pista), nella competizione bresciana si è cimentato in una prestazione di grande spessore tecnico, infliggendo agli avversari sulla linea del traguardo un distacco di 43”.

Ad un passo dalla vittoria è giunto Federico Rezzaghi del Mincio Chiese, sempre nella medesima giornata, nella Piccola Roubaix del Basso Veronese che si è svolta ad Engazzà di Salizzole (Vr). L’esordiente del 2° anno, sul rettilineo finale della prestigiosa competizione scaligera, ha ingaggiato un entusiasmante testa a testa con Nicolò Scamperle del Cycling Team Petrucci, che sotto lo striscione d’arrivo lo ha anticipato di una bicicletta, conquistando così anche il titolo di campione provinciale Fci Verona. In questo test si è messo in luce anche il compagno di squadra Ludovico Affini, che ha concluso la sua fatica occupando il 9° posto.

Sempre nella cittadina veronese, ma tra gli esordienti del 1° anno, da sottolineare la brillante prestazione fornita da Daniele Ronda, altro portacolori della formazione diretta da Paolo Armanini e Stefano Battisti, che nello sprint a ranghi compatti per la vittoria si è piazzato al 5° posto.

Tra gli juniores in gara martedì a Montecampione (Bs), Angelo Monister del Team Giorgi ha concluso la sua prova nel gruppo di testa ed ora si sente pronto per affrontare venerdì la Coppa Linari che si disputerà a Borgo a Buggiano (Pt) e domenica il Gp Dmt Alè in programma a Castel d’Ario a partire dalle 14.30.

Per quel che concerne invece gli esordienti, l’appuntamento domenica mattina a partire delle 9 sarà ad Ospitaletto Mantovano in occasione del Trofeo Comune di Marcaria Trofeo Cooperativa San Bartolomeo. Il test è valido per l’assegnazione del titolo di campioni provinciali di categoria.