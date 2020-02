Basket Serie A2 maschile – Raspino: “Pompea, in casa basta passi falsi”

MANTOVA La regular season è ormai agli sgoccioli, e tra tre partite lascerà spazio alla fase a orologio dove si incroceranno squadre di Est e Ovest. Adesso più che mai i punti hanno un peso specifico considerevole, motivo per cui per la Pompea è necessario dare seguito all’exploit di Udine. «È stato molto importante essere tornati a vincere – afferma Tommaso Raspino – sicuramente è stata una vittoria che ci ha dato morale anche se devo essere sincero e devo dire che le tre precedenti sconfitte non avevano poi così tanto intaccato il nostro percorso, se non ovviamente a livello di classifica, perché poi a livello di squadra abbiamo continuato a lavorare molto bene e a compattare il gruppo. Spero che quel periodo di sconfitte che male abbiamo digerito abbia aiutato a unirci ancora di più. La vittoria a Udine ci ha dato morale ma ora è tempo di guardare all’impegno contro Caserta. Loro non meritano la classifica che hanno in questo momento, dovremo essere bravi a preparare la partita e a rispettare le indicazioni del coach. In casa non possiamo e non vogliamo più permetterci passi falsi, quindi dobbiamo concentrare le energie sull’impatto fisico ed emotivo nella gara senza farci prendere dalla fretta e dall’ansia ma con maturità». L’imperativo sarà dimenticare la brusca sconfitta rimediata all’andata, la più pesante fino a questo momento incassata dai biancorossi: «A Caserta all’andata abbiamo giocato una delle partite peggiori dell’anno, quindi sicuramente un po’ di voglia di rivalsa adesso c’è. In questo momento sono tranquillo e carico, sono consapevole di quello di cui la squadra ha bisogno. La squadra di Caserta è temibile, ha diverse bocche da fuoco». In casa Stings Ghersetti dopo aver rimediato una brutta botta alla testa a Udine ha saltato gli allenamenti ma sarà a disposizione di Finelli. Settimana difficile anche per Visconti vittima di un attacco influenzale ma anche per lui la disponibilità per domani non dovrebbe essere a rischio.

Due gli anticipi stasera per la 24ª giornata: alle 20.30 Ferrara-Imola e Urania-Tezenis Verona.