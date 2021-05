Ciclismo – Gli appuntamenti di domani. U23 al Gp Italian Cycling Team

MANTOVA Fine settimana agonistico leggero, si fa per dire, per il ciclismo giovanile mantovano.

Tanto le formazioni virgiliane, quanto gli atleti di casa nostra che però vestono i colori di team di altre province, saranno impegnati solamente domani.

Il programma prevede per gli Under 23, Gianluca Cordioli del Northwave e Pietro Zadeo Pedretti del Team Todesco, la partecipazione al Gp Italian Cycling Team che si terrà a Vigasio (Vr) con partenza alle 14 e su un tracciato di complessivi 136,800 km.

Per quanto concerne gli Juniores, Simone Acuti, Marco Trentini e Tommaso Marocchi del Villadose, più Diego Ressi e Luca Rezzaghi del Team Giorgi, i riflettori saranno puntati sul Gp Nazionale Sc Fwr Baron che si correrà a partire dalle 14,30 a San Martino di Lupari (Pd): il percorso in questo caso sarà di 124 km.

Arriviamo ora agli Allievi e alle Allieve; i maschi saranno schierati sulla linea di partenza del Gp Festa della Mamma che si terrà a Mereto di Tomba (Ud), mentre le ragazze, Maddalena Lodi Rizzini del Team Petrucci e Letizia Negretti del Mincio Chiese, hanno scelto di misurarsi a S. Urbano (Pd) nel Trofeo Rosa green Bike. Nella cittadina padovana uno spazio verrà riservato anche alle Esordienti donne e in questo contesto saranno impegnate anche le mantovane Giulia Santella del Team Petrucci e Maria Acuti della Valcar.

Sul versante maschile gli Esordienti del Mincio Chiese punteranno tutto sul Trofeo Comune Trofeo Labocs che si svolgerà a Pessano (Mi), mentre quelli dello Sporteven andranno sia a Sarcedo (Vi), su strada, sia a Niardo (Bs), al campionato regionale mtb Fci. Il pari età Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli proverà a dire la sua nella Giovane Tre Valli che si correrà a Villadosia di Casale Litta (Va).

Paolo Biondo