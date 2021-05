Calcio Eccellenza – Maggioni: “Castiglione seconda casa, spero di rimanere a lungo”

Castiglione E’ arrivato per ultimo, in punta di piedi, in casa Castiglione, ma gli sono bastate una partita e mezza per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Parliamo di Tobia Maggioni, giovane (è un classe 2001) esterno che il Darfo ha mandato a farsi le ossa in rossoblù. Domenica scorsa ha ben impressionato nel match col Prevalle e quindi aspettiamo di rivederlo nell’undici che domani affronterà in trasferta lo Zingonia Verdellino, grande sorpresa di questa prima parte del torneo e unica squadra a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare giocate (ha già osservato il turno di riposa). Se i rossoblù speravano di tirare un po’ il fiato dopo il ciclo di ferro delle prime quattro giornate, dovranno rimandare tali propositi.

«Questa a Castiglione – spiega Tobia – è la mia prima esperienza lontano dalla Valcamonica. La mia società, il Darfo, non partecipa al campionato e allora ho deciso di provare una nuova avventura. Il Castiglione mi ha accolto a braccia aperte, qui ho trovato grande professionalità e un bell’ambiente. Non vorrei esagerare, visto che sono qui da un paio di settimane appena, ma mi sembra di aver trovato una seconda casa. Spero quindi di fare bene e rimanere il più a lungo possibile».

Se uno degli obiettivi della “ripartenza” era, per il Castiglione, valutare forze nuove da inserire nell’organico per la prossima stagione, con Maggioni i rossoblù probabilmente hanno fatto bingo. «Il mio obiettivo è farmi apprezzare – prosegue Tobia – un’eventuale conferma devo guadagnarmela sul campo. E ce la metterò tutta». Come dicevamo, domani ad attendere i rossoblù c’è lo Zingonia e un’altra brutta gatta da pelare. «Mi dicono sia una squadra che corre tanto – dice ancora Maggioni – il mio compito da esterno è quello, quindi ci sarà da sudare. E speriamo di portare a casa i primi tre punti».