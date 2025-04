Ciclismo – I baby mantovani si mettono in evidenza al Trofeo di Campitello

CAMPITELLO Ancora una domenica da incorniciare per il ciclismo mantovano. Prima di porre l’attenzione su quanto di buono hanno saputo mettere in mostra i Giovanissimi a Campitello in occasione del 4° Trofeo Avis Campitello, vale la pena sottolinea altri risultati di giornata. Tra gli U23, impegnati nella Vicenza-Bionde, il piazzamento migliore lo ha collezionato Damiano Lavelli che si è piazzato all’8° posto. Sul versante degli Allievi a Gussola (Cr), in occasione della prova conclusiva del Criterium “Dal Serio al Po”, è da segnalare il 7° posto di Diego Frer del Mincio Chiese, mentre tra gli Esordienti maschi, 2° anno, Giovanni Busca del Mazzano 5° e Nicolò Belli del Mincio Chiese 8°. Tra quelli del 1° anno invece, 2° Marco Casciano del Mazzano, 3° Giulio Zunica del Mincio Chiese e 9° Matteo Oliviero del Mazzano. In ambito femminile, in questa frazione conclusiva applausi per Maela Barone che con il 7° posto ha concluso al 3° nella classifica generale della rassegna. A San Marino di Carpi (Mo) l’esordiente Leonardo Balboni dello Spoteven si è piazzato 7°, mentre l’allieva Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli ha colto il successo a Caneva (Vr). Il dominio dei baby del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese, tornando alla competizione svoltasi a Campitello sotto l’attenta regia del Bike 96, con il quale hanno collaborato il Comune di Marcaria e il Comitato provinciale Fci, è stato pressoché totale. Il 1° posto lo hanno conquistato Leonardo Rinaldi e Sofia Azzini, G1, Francesco Gardoni nella G2; Marlon Quiroga Ramas nella G4; Elia Marassi nella G5; Leonardo Mai e Viola Mazzola nella G6. La piazza d’onore l’hanno ottenuta Tanvir Singh nella G1; Riccardo Rinaldi e Benedetta Pozzi Piserà nella G2; Federico Isonni e Simrat Kaur nella G3; Samuel Arena nella G4; Jhonan Astone ed Ester Messetti nella G5 e Lorenzo Burato nella G6. Sull’ultimo gradino del podio, infine, sono saliti Riccardo Felles nella G1; David Messetti nella G2; Samantha di Stefano nella G3; Nathan Paolo Biolchi nella G5 e Mattia Araldi nella G6. Parlando sempre di Giovanissimi, i portacolori dello Sporteven ieri si sono distinti nella competizione svoltasi a Bionde (Vr). Da ricordare Leonardo Busselli 2° nella G3 e Luca Pavani 2° e Alessio Azzolini 3° nella G6.