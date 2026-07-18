Ciclismo – Luca Pavani (Sporteven) colpisce ancora: è campione regionale anche in pista

Mantova Il ciclismo giovanile mantovano continua a raccogliere risultati di prestigio anche su pista. I Campionati regionali disputati al velodromo Vigorelli di Milano per la Lombardia e a Cento, nel Ferrarese, per l’Emilia-Romagna hanno confermato la crescita del movimento provinciale, capace di mettersi in luce con prestazioni di assoluto valore. Il risultato di maggior rilievo è arrivato da Luca Pavani, esordiente primo anno dello Sporteven, che a Cento ha conquistato il titolo regionale nella specialità della velocità. Un successo che impreziosisce una stagione già straordinaria per il giovane atleta, giunto all’ottava affermazione personale del 2026. Per Pavani si tratta dell’ennesima maglia conquistata dopo il titolo regionale su strada e lo splendido secondo posto ottenuto ai Campionati italiani di Laives, confermandosi tra i talenti più promettenti della categoria. Spostando l’attenzione sul prestigioso Vigorelli di Milano, non sono mancati altri piazzamenti di rilievo. L’allievo Daniele Ronda, portacolori della Feralpi Monteclarense, ha conquistato un brillante secondo posto nella Madison, mentre l’esordiente del secondo anno Maela Barone, in forza all’Allgor Tatobike, ha centrato il terzo gradino del podio nella prova della velocità.

L’attività, intanto, prosegue senza soste. Oggi gli Juniores mantovani della Biesse Carrera saranno impegnati nel Giro di Ciociaria, manifestazione articolata su due semitappe nella giornata odierna e una conclusiva domani. Ludovico Affini dell’Autozai Contri sarà invece di scena al Gran Premio Map in programma a Osio Sotto, nel Bergamasco. Allievi ed Esordienti correranno a Pozzolengo, nel Bresciano, i Giovanissimi a Castelverde, in provincia di Cremona, per un altro intenso fine settimana di gare.