Ciclismo Mtb – Sporteven sugli scudi: lo juniores Maurizio Gobbi si piazza secondo nella prestigiosa “Valsaviore Bike”

Borgo Mantovano Prosegue senza sosta la striscia positiva di risultati ottenuti dallo juniores mantovano Maurizio Gobbi, giovane talento in forza allo Sporteven. Ancora una volta, il giovane corridore virgiliano è riuscito a salire sul podio, confermandosi tra i protagonisti più continui della stagione. Lunedì scorso, infatti, ha conquistato un brillante secondo posto nella gara di mountain bike andata in scena a Berzo Demo, in provincia di Brescia, dove si è disputata la seconda edizione della “Valsaviore Bike 2.0 – Memorial Damiano Bianchi”. Sulle impegnative salite della Val Camonica, Gobbi ha dato un saggio concreto delle sue qualità tecniche e atletiche, affrontando con grinta e lucidità un tracciato reso ancora più selettivo dalle condizioni del terreno e dalla presenza di avversari di buon livello. Il giovane portacolori dello Sporteven ha condotto una prova generosa, mantenendo fin dalle prime battute un ritmo elevato e provando in più occasioni a prendere il largo. Il suo atteggiamento combattivo e determinato gli ha permesso di restare in lotta per la vittoria fino agli ultimi metri della corsa, contendendo il successo ai più esperti specialisti locali. Alla fine, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, a coronamento di una prestazione di assoluto valore.

Pur con un pizzico di rammarico per non essere riuscito a centrare il gradino più alto del podio, il secondo posto ottenuto in Val Camonica rappresenta un segnale forte della crescita costante dell’atleta, che nelle ultime settimane sta mostrando un rendimento sempre più convincente. Un risultato che lo motiva a proseguire su questa strada, con l’obiettivo di migliorarsi gara dopo gara.

Paolo Biondo