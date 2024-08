Ciclismo – Sprint di Ferragosto, colpo Mincio Chiese: Daniele Ronda vince la Piccola Roubaix

Mantova Oggi corrono i Giovanissimi, domani tutti gli altri. Un altro weekend di grande ciclismo è alle porte. Dopo la festività del Ferragosto, che ha regalato il primo successo stagionale firmato dall’esordiente Daniele Ronda, del Mincio Chiese. Prima di addentrarci tra le competizioni in programma nel fine settimana, vale dunque la pena riportare le lancette dell’orologio a giovedì scorso quando, a Engazzà di Salizzole (Vr), si è svolta la Piccola Roubaix della Bassa Veronese, manifestazione che ha visto impegnati i giovani delle categorie Esordienti e Allievi e alla quale hanno preso parte anche i portacolori del Mincio Chiese.

Tra gli esordienti del secondo anno è arrivato il successo allo sprint di Daniele Ronda, che ha così finalizzato nel migliore dei modi un periodo che lo ha visto più volte sul podio. Insieme ai compagni di squadra, dapprima ha controllato le mosse degli avversari e quando si è giunti sul rettilineo conclusivo, ha dato fondo a tutte le energie che aveva in corpo. Uno sforzo che è culminato con l’urlo di gioia, sotto lo striscione d’arrivo, per la meritata vittoria. Anche il compagno di squadra Mattia Fioretti si è messo in bella evidenza chiudendo la corsa al 10° posto. Due piazzamenti da top ten li hanno conquistati, sempre nella località scaligera, anche gli atleti della formazione Allievi del Mincio Chiese: Pietro Zerbinati si è piazzato infatti 6° e Gabriele Lucca 10°.

E ora veniamo agli appuntamenti del ricco fine settimana, che si aprirà oggi a Villafranca (Vr) con le corse dei Giovanissimi cui prenderanno parte gli atleti mantovani del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese. Domani l’appuntamento clou è sulle strade di Ospitaletto Mantovano con oltre 100 atleti della categoria Esordienti iscritti al Trofeo Comune di Marcaria – Gp Cooperativa San Bartolomeo (ne parliamo in altra pagina).

Per quanto riguarda gli Under 23 ed Élite, la corsa principale è il Giro del Casentino al quale prenderanno parte sia Gianluca Cordioli, della Trevigiani Energia Pura, che Stefano Leali, della Zalf Fior. Nella categoria Juniores è da segnalare la partecipazione di Filippo Marocchi, dell’Aspiratori Otelli, e di Sergio Ferrari, del Team Giorgi, alla competizione in programma a Brione (Bs). Mentre, scendendo di categoria, gli Allievi del Mincio Chiese saranno impegnati a Villafranca (Vr).