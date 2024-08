Calcio Prima Categoria – Gonzaga ai blocchi di partenza. Lovasto: “Tanti giocatori nuovi, vogliamo essere protagonisti”

Gonzaga E’ suonata la campanella anche per il Gonzaga, che si è radunato ieri sera per l’inizio della preparazione agli ordini del tecnico Davide Pavesi. Sabato prossimo è in programma la prima amichevole contro il New Castellucchio, mentre l’esordio ufficiale in Coppa Lombardia è previsto per mercoledì 28, in casa, contro la Villimpentese.

«Si riparte – afferma il diesse Raffaele Lovasto – qualche giocatore è ancora in vacanza e si aggregherà al gruppo più avanti, ma intanto iniziamo gli allenamenti. In estate abbiamo cambiato molto, ma allo stesso tempo abbiamo confermato elementi come Marastoni e Visioli, atleti di indubbio valore che potranno garantire continuità con la passata stagione. Abbiamo preso giocatori con caratteristiche richieste dall’allenatore. L’obiettivo è disputare un buon campionato. Quest’anno torna anche il derby col Suzzara, ci saranno tante belle sfide con le altre squadre mantovane, ma per quanto ci riguarda tutte le partite che il calendario ci riserverà saranno importanti per cercare di raggiungere i nostri obiettivi».