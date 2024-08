Calcio dilettanti, le amichevoli – Castiglione e Governolese a colazione

Mantova Sono soltanto due le squadre mantovane in campo oggi per le amichevoli precampionato. Colpa in parte del gran caldo, che ha convinto molte società a non caricare i giocatori di ulteriori fatiche, ma anche del ponte ferragostano, ultima occasione per godersi le vacanze. Castiglione e Governolese hanno scelto le ore più fresche (si fa per dire) del mattino per disputare le rispettive partite contro Vigasio e Quaderni.

Per i Mastini l’appuntamento è fissato alle ore 11 allo stadio “Lusetti” (ingresso libero), l’avversario è di valore (fa la Serie D), ma occorre dare un segnale dopo la pesante scoppola rimediata mercoledì dalla Primavera della Feralpi (0-4 il finale). «Sapevamo che avremmo pagato dazio in termini di brillantezza e velocità rispetto ai più giovani avversari – ha commentato mister Esposito – è stata partita vera solo per un tempo, ma il risultato non ci piace e deve essere uno stimolo a fare meglio nelle prossime uscite. C’è tanto lavoro da fare per farci trovare pronti alle partite che contano e tra meno di un mese inizia il campionato. E’ normale, di questi tempi, che la squadra vada cercando la migliore amalgama e i giusti meccanismi, giochiamo le amichevoli anche per questo. Il caldo di sicuro non aiuta, la benzina nelle gambe è quello che è, ma mi aspetto dei progressi rispetto alla prima uscita». Il Castiglione giocherà due amichevoli anche la prossima settimana, contro Correggese (mercoledì 21) e Poggese (sabato 24), mentre l’esordio in Coppa Italia è fissato all’1 settembre sul campo della Lentatese nel secondo match del girone 14,

Weekend di riposo per l’altra squadra mantovana di Eccellenza, la Castellana: il previsto test col Ciliverghe è saltato. La rivedremo quindi in campo mercoledì contro lo Sporting Brescia.

Seconda uscita stagionale per la Governolese, che stamattina affronta il Quaderni (fischio d’inizio alle ore 10). Sette giorni fa, come forse si ricorderà, i Pirati avevano perso 2-1 col San Giovanni Lupatoto. Mister Brentegani ha avuto una settimana piena per lavorare sull’amalgama e mettere benzina nel motore, ma certo la condizione generale è ancora approssimativa. Il debutto ufficiale in Coppa è previsto l’1 settembre a Verdellino per cui c’è ancora tempo per affinare i meccanismi di una squadra rifatta ex novo, che naturalmente ha bisogno di stare insieme sul campo per trovare la giusta chimica. Il risultato adesso non conta, ma può aiutare a prendere consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.