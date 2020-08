Ciclismo – Squillo di Maddalena Lodi Rizzini sulla pista di Pescantina

MANTOVA Si è aperto con il successo in pista di Maddalena Lodi Rizzini, del Mincio Chiese, il secondo weekend agonistico d’agosto. Sul velodromo di Pescantina, venerdì sera l’atleta rodighese ha messo in bacheca il suo primo alloro personale, successo che va ovviamente ad aumentare il bottino messo a segno dal sodalizio presieduto da Guido Morelli. L’esordiente in maglia gialloblù non ha avuto rivali nella specialità dell’Omnium Endurance salendo così, al termine della serata, sul gradino più alto del podio.

Prima di porre l’accento sugli appuntamenti domenicali, segnaliamo la giornata senza gloria degli under 23 mantovani (Leonardo Tabarelli dell’Iseo Rime, Emanuele Boselli della Delio Gallina, Pietro Zadeo Pedretti dell’Hicari Cablotech, Andrea Agarossi del Palazzago e Gianluca Cordioli dell’Overall Tre Colli) a Fubine (Al) in occasione del Trofeo Luigi e Davide Guerci. Gli stessi atleti tenteranno di riscattarsi oggi al Trofeo Fubine Porta del Monferrato.

L’attenzione maggiore degli sportivi mantovani è però rivolta alla competizione che si terrà questa mattina a Ceresara, a partire dalle ore 9, dove è in programma il 20° Trofeo Sanpellegrino riservato alla categoria Giovanissimi, con i dirigenti dell’Uc Ceresarese in cabina di regia. Sulla linea di partenza si porteranno complessivamente 250 atleti in rappresentanza di una trentina di formazioni dell’Italia del Nord, suddivisi nelle tradizionali sei sezioni, dalla G1 alla G6. I colori mantovani saranno rappresentati dai portacolori di Ciclo Club 77, Mincio Chiese e Tatobike. Le sei prove si disputeranno su un circuito di 1 km e 100 mt pianeggiante con varie curve che imporranno ripetuti cambi di passo.

Il programma della giornata si completa con gli Allievi del Mincio Chiese impegnati a Pressana (Vr) e gli Juniores a San Martino di Lupari (Pd).