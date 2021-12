Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta al lavoro per ripartire a tutto gas

MANTOVA Si avvicina la fine dell’anno, ma il Saviatesta Mantova è già proiettato al primo impegno del nuovo anno fissato per l’8 gennaio in casa del Fossano. Una gara ad alto rischio sicchè mister Bagalà torchierà i suoi in queste due settimane di lavoro per ritrovare forza fisica e nuove energie mentali. Sì, perché nelle ultime giornate di campionato la super potenza virgiliana sembra aver smarrito un po’ di brillantezza. Due pareggi nelle ultime tre partite, dopo otto vittorie consecutive, hanno un pochino eroso il vantaggio sulle inseguitrici: sono cinque i punti che separano il Saviatesta dal Lecco, secondo, ma i biancorossi sanno di avere qualcosa in più e ora dovranno cercare di accelerare per tenere a debita distanza chiunque abbia intenzione di avvicinarsi. Fossano e Arzignano sono le due avversarie che affronteranno i virgiliani per chiudere un girone d’andata nel quale finora hanno collezionato 26 punti (nessuno come il Mantova negli altri tre gironi di A2) con 56 gol fatti, che fanno del Saviatesta il miglior attacco della categoria, e 25 subiti. Sicuramente quest’ultimo è un dato da migliorare se paragonato al numero di gol subiti dalle altre squadre di testa: appena 16 per il Pistoia, 32 per l’Active Network Viterbo e 22 per il Città di Melilli. Potrebbe essere ancora prematuro, perché i 4 gironi sono abbastanza incerti, ma è bene dare un occhio a quelle che potrebbero essere le future avversarie del Mantova nella corsa alla Serie A, che prevede i play off.

In questi giorni si chiuderà il mercato e si avvicinano i botti di fine anno. Il Mantova con l’arrivo di Caverzan dovrebbe aver già chiuso la campagna acquisti. L’ex Nervesa dovrà sfruttare al meglio queste due settimane per inserirsi in fretta nel gruppo e acquisire quella mentalità vincente che ha contraddistinto fino a questo momento la squadra biancorossa.