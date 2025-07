Ciclismo – Tour, Edo Affini da applausi: terzo nella cronometro di Caen

CAEN (Francia) Sapeva che poteva essere la sua occasione e non se l’è lasciata scappare. Edoardo Affini non è riuscito a vincere la crono di Caen, quinta tappa del Tour de France, ma si è difeso alla grande conquistando un eccellente terzo posto. Il buscoldese del Team Visma-Lease a Bike è stato per lunghi tratti al comando, arrivando a sognare la vittoria. Si è dovuto arrendere a due fuoriclasse: il campione olimpico Remco Evenepoel, che ha coperto i 33 chilometri del percorso in 36’42”02, a 54 km/h di media; e il solito Tadej Pogacar che ha contenuto in 16” il ritardo da Evenepoel rifilando un minuto a Vingegaard e strappando la maglia gialla a Van der Poel.

Ma torniamo ad Affini. Edo, campione d’Europa e bronzo iridato in carica, ha fermato le lancette sul tempo di 37 minuti e 15 secondi, mostrandosi decisamente in palla fin dai primi chilometri. È il suo miglior piazzamento in carriera al Tour, impreziosito dal fatto di aver preceduto in classifica il suo capitano Vingegaard. «Jonas era nell’auto dietro di me – ha raccontato Edo – , per vedere il percorso un’altra volta e anche la velocità di gara, perché ovviamente puoi avere sensazioni diverse nelle curve e vedere come soffia il vento. Magari non era nella sua giornata migliore, ci può stare nell’arco delle tre settimane. Ovviamente non tutti i giorni si è al top. Un peccato perdere tanto tempo da Tadej, speravamo riuscisse a guadagnare qualcosina, però fa parte del Tour».

Sulla sua prova ha dichiarato ai microfoni Rai: «Ho sperato di interrompere il digiuno di vittorie italiane, sono stato seduto là per tre ore. Però 30 secondi dal campione del mondo e olimpico in una prova del genere credo non sia un distacco esagerato. Ho fatto una bella prestazione, probabilmente anche leggermente migliore di quello che pensavo. Quando sono partito mi sono sentito subito bene, quindi ho cercato di prendere il ritmo e dare tutto fino all’arrivo».

La situazione di classifica vede dunque al comando Pogacar con 42” di vantaggio su Evenepoel. Vauquelin è terzo 59”, Vingegaard quarto a 1’13”. Oggi la sesta tappa, che porterà il gruppo da Baieux a Vire Normadie: sei gran premi della montagna, tanti strappi, insomma un tappa insidiosa che potrebbe riservare altre sorprese in classifica. Ovviamente non siamo sul terreno ideale di Edoardo Affini, ma comunque vada da qui al 27 luglio, il campione mantovano può già archiviare con soddisfazione questo Tour grazie alla prestazione-monstre esibita ieri nella crono di Caen. Davvero bravo.