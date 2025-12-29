Ciclocross – Eleonora Flaviani fa doppietta in Liguria nella Coppa Italia giovanile

Mantova Domenica di emozioni forti per il ciclismo mantovano, impegnato nelle fasi finali della stagione di ciclocross. A San Colombano Certenoli (Chiavari), nell’ambito della Coppa Italia giovanile, il bilancio della giornata è stato decisamente positivo per i portacolori virgiliani. Tra le allieve, la maglia biancoverde del Comitato Lombardia dell’Fci ha brillato grazie a Eleonora Flaviani (Mtb Novagli), che ha firmato l’albo d’oro della manifestazione sia nella prova individuale sia nella staffetta a squadre (team relay; nella foto). Una prestazione di alto livello tecnico: nella gara individuale Flaviani ha preso in mano le redini della corsa sin dalle prime pedalate, resistendo al ritorno delle avversarie e chiudendo vittoriosa. Nella staffetta, il suo contributo è stato determinante per permettere alla selezione lombarda di precedere le formazioni di Emilia Romagna e Piemonte. Restando sui prati liguri, da segnalare anche l’ottima prova di Vittoria Bondi, esordiente in maglia Lombardia, che ha sfiorato il successo nella prova individuale chiudendo al 2° posto, confermando il buon momento dei giovani ciclisti mantovani. Parallelamente, a Scorzè (Venezia), gli atleti e le atlete dello Sporteven hanno collezionato risultati incoraggianti. Tra i migliori piazzamenti spiccano i 4° posti di Giulio Zunica tra i G6, Elisa Traldi tra le esordienti e Giovanni Busca tra gli allievi, tutti vicini al podio e pronti a confermare la crescita mostrata in questa fase della stagione. Ora tutta l’attenzione della pattuglia virgiliana sarà rivolta ai Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross, in programma domenica 4 gennaio a San Fior (Tv), appuntamento che rappresenterà un nuovo banco di prova importante per testare la preparazione e la competitività degli atleti mantovani.