Ciclocross – Sporteven in gara domani a Brembate per i Campionati Regionali Esordienti

Borgo Mantovano E ora il campionato regionale di ciclocross Esordienti 1° anno. Ultimi scampoli di stagione per gli atleti e le atlete dello Sporteven; domani il team di Borgo Mantovano sarà schierato alla fettuccia di partenza del Nulli-Guber Vittoria CX che si terrà a Brembate (Bg). La competizione bergamasca avrà un duplice valore; oltre ad assegnare la maglia biancoverde per i giovani, maschi e femmine, della categoria Esordienti del 1° anno, sarà valida quale prova conclusiva del Trofeo Lombardia Car System Lop Line Memorial Claudia Bonfanti. Giornata importante quindi per i portacolori del team del presidente Gianluca Boselli in quanto alcuni di loro, i più giovani soprattutto, possono ambire a conquistare risultati di prestigio. Elisa Traldi ha le carte in regola sia per mantenere la maglia di leader del Trofeo Lombardia sia per puntare al titolo regionale. Con lei su questo secondo obiettivo hanno ottime chance i fratello Matteo e Damiano Raisi, Giovanni Busca e Andrea Gentili in ambito maschile ed Emma Traldi in quello femminile. Iris Rolfini, dopo il 9° posto al Campionato Italiano tra le donne open, punta a conquistare in termini definitivi la maglia di leader del Trofeo Lombardia. Sui prati e lo sterrato di Brembate (Bg) gareggeranno anche gli Esordienti del 2° anno Lorenzo Atti ed Emanuele Cominelli e l’allievo Maurizio Gobbi. (b)