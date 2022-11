Hockey su pista Serie B – Uvp Suzzara sprecone: perde in casa con Pesaro e saluta la Coppa Italia

Suzzara Non basta la buona volontà all’Uvp Suzzara per riaprire il discorso qualificazione nella Coppa Italia di Serie B. Il Pesaro, infatti, si è imposto al PalaRoller per 4-0 e ha eliminato il team della Città del Premio dalla competizione.

Il Suzzara fin dai primi minuti del match si è lanciato all’attacco e Consiglio ha avuto la prima occasione per sbloccare il risultato. Ma i tentativi dei biancoverdi si sono infranti contro il portiere Giraldo, che ha chiuso ogni varco. Sono stati invece gli ospiti a passare, al 6’, con il giocatore-allenatore Edgar Barbieri che ha infilato la palla sul primo palo di Brunelli. Il Pesaro ha poi raddoppiato al 10’, ancora con Barbieri, su un rimpallo in area fortunato e la prima frazione si è chiusa sullo 0-2.

Nel secondo tempo, il Suzzara ha costruito l’ennesima palla gol non concretizzata da Pozzi. I marchigiani, cinici e ordinati, hanno segnato il terzo punto al 27’ con un tiro di Zanazzo. Il resto della gara è stata un duello tra gli attaccanti del Suzzara e il portiere Giraldo, che ha chiuso la porta a doppia mandata. Nel finale è arrivato lo 0-4 di Ridolfi.

Il Suzzara ha pagato l’imprecisione dei suoi in attacco, Pesaro ha messo un’ipoteca sulla qualificazione al turno successivo. Suzzara che tornerà in pista domenica prossima a Correggio (ore 18) contro il Minimotor per una partita che varrà solo per la statistica. Ora l’Uvp deve pensare al campionato di Serie B che inizierà il 7 gennaio, ancora da Correggio, con la sfida esterna contro l’Ita. Le altre gare del primo turno sono Cremona-Scandiano, Mirandola-Pesaro e Scandianese-Minimotor Correggio.