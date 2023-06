Volley Serie B1 femminile – Di Nucci e Benetti: “Volta, emozione indescrivibile”

VOLTA MANTOVANA Protagonista assoluta in battuta nella vittoria con Legnano in gara-2, la giovane schiacciatrice classe 2004 Giorgia Coveccia, mercoledì con Castelfranco di Sotto, ha realizzato 12 punti con 2 muri e un ace: «Non abbiamo mai mollato e abbiamo dato tutto in campo per arrivare insieme a vincere. Dovevamo mantenere la categoria, ma da metà anno in poi, vista la classifica, ci abbiamo voluto provare, anche se siamo un gruppo molto giovane. Brave noi a rimontare sia con Legnano sia con il Castelfranco. Il carattere ci ha permesso di ribaltare una situazione difficile, come il servizio che nel finale ci ha dato una grossa mano. Dedico la vittoria ai miei genitori che non sono potuti essere qui a Volta». Pochi forse possono essere felici come il tandem mantovano composto da Veronica Di Nucci e Alice Benetti: «Siamo qui da quando eravamo piccole e per noi è stata un’emozione indescrivibile – commenta la prima – Abbiamo lottato tutto il campionato e ci siamo davvero meritate questa promozione. Cominciando a vincere partite su partite, abbiamo capito la nostra forza. Dedico la vittoria ai nonni e ai genitori». «Nel primo set siamo partiti con tanta tensione che si sentiva nelle gambe – commenta la centrale Benetti – Siamo rimaste con la testa sul pezzo, fino ad andare a vincere con un bel finale di partita e tenendo duro nei momenti difficili. Mantova torna in serie A: una soddisfazione in più».