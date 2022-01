Ciclocross – Sporteven in luce a Casalecchio in Coppa Italia

CASALECCHIO DI RENO (BO) Domenica positiva per gli atleti dello Sporteven che sono stati impegnati nella prova valida per la Coppa Italia di ciclocross giovanile che si è svolta a Casalecchio di Reno (Bo). Ieri, per la compagine neroblu, Maria Acuti tra le Esordienti donne ha sfiorato il podio classificandosi al 4° posto. Un risultato che certamente le sta un po’ stretto visto il tasso tecnico espresso le corso della competizione. Inizia bene e si affianca alla campionessa italiana della specialità, Elisa Bianchi della Piton, per dettare il ritmo della corsa. Con grande determinazione continua a pedalare per cercare di avere la meglio della forte avversaria, ma nel finale paga lo sforzo compiuto e si presenta sotto lo striscione d’arrivo occupando la quarta piazza a 40” di ritardo dalla vincitrice della competizione proprio la campionessa italiana. Al di là di questo, vi è da sottolineare che il piazzamento di ieri le ha permesso di presentarsi ai prossimi tricolori, in programma da venerdì 7 a domenica 9 gennaio a Variano di Baliano (Ud), con ottime chance per rivestire il ruolo di protagonista. Ai Tricolori parteciperanno anche i compagni di squadra: Pietro Zerbinati, ieri 20° tra gli esordienti, Lorenzo Simi, Maurizio Gobbi e Filippo Marocchi che ieri, sempre nella cittadina bolognese, hanno saputo conquistare i punti necessari per ottenere il pass. «Anche in questa occasione – sottolinea il presidente dello Sporteven, Gianluca Boselli – i ragazzi sono stati molto bravi; hanno dato il massimo dimostrando di non essere da meno degli avversari. Non posso che essere soddisfatto dell’esperienza che stanno vivendo. Questi risultati sono anche la conferma della validità del progetto che abbiamo impostato ad inizio di stagione». Un progetto che coinvolge anche atleti di altri team mantovani? «Sì, con i dirigenti di società come il Mincio Chiese e il Bel Gelato abbiamo costruito un gruppo di giovani molto promettente che sta ripagando per impegno e risultati la fiducia che abbiamo riposto in loro. Rivolgo un sentito grazie anche al ds Carlo Pedrazzoli e Valerio Bosis per l’ottimo lavoro predisposto».

Paolo Biondo