Automobilismo – Tamburini racconta il trionfo in Tcr: “Week-end super. Ora voglio vincere il campionato”

MANTOVA Nel weekend del 7-8 maggio si è svolto al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola il secondo round del Tcr Italy. Il giovane pilota mantovano Carlo Tamburini ha ben figurato, aggiudicandosi gara 1 e chiudendo gara 2 in 5ª posizione, con un bottino di punti che gli ha permesso di agguantare la terza posizione nella classifica generale. A distanza di una settimana, la soddisfazione di Carlo è ancora palpabile. Il ragazzo ci racconta come ha vissuto tutto il weekend di gara: «Già da venerdì mattina – spiega – il meteo era incerto e, nonostante questo, sono riuscito ad affrontare delle buone prove libere. Nelle FP1 sono riuscito a concludere in 4ª posizione, senza prendere rischi, ma dimostrando di avere una buona velocità sul bagnato, mentre in FP2, dopo alcuni giri su gomme da bagnato, ho deciso di cambiare e passare a quelle da asciutto. E sono riuscito a conquistare la 3ª posizione». Il 17enne mantovano racconta le sue sensazioni durante le qualifiche e la gara: «In qualifica ho cercato di spingere al massimo, ma sono stato un po’ sfortunato e non sono riuscito a migliorare il mio primo crono. Però ero molto contento perché comunque sono riuscito a piazzarmi in seconda fila, in 3ª posizione. La gara di domenica, invece, è stata un’altalena di emozioni. Dopo una partenza pulita, sono rimasto in 3ª posizione per buona parte della gara e, dopo due safety car, la mia corsa si è decisa all’ultimo giro. Dopo la ripartenza dalla safety ho badato a difendermi dal pilota che mi seguiva e, quando sono riuscito a prendere la giusta distanza, mi sono focalizzato sui primi due. Vedevo che continuavano a toccarsi, già dalle prime tornate. Così, parlando anche con la squadra ed il mio ingegnere di pista, mi sono tenuto pronto e all’uscita dalla Rivazza mi sono tenuto tutto interno. I due davanti si sono toccati ed io ho portato a casa la vittoria». Un risultato davvero splendido per Tamburini. «Vincere – afferma – è sempre un’emozione e sono molto felice di questo successo, anche perché ci ho lavorato tanti mesi con il team. Qui ho già vinto l’anno scorso in Formula 4. Per me è stato molto speciale, infatti appena tornato a casa ho festeggiato con i miei genitori e con coloro che mi hanno sempre sostenuto e mi sono stati accanto».

Meno fortunata si è rivelata gara-2, che ha visto Carlo concludere in 5ª posizione. «Nonostante sia partito bene e forte, sono rimasto bloccato dai piloti davanti a me e ho dovuto guidare per tutta la gara in 4ª posizione. Qui, soprattutto nelle curve veloci, ho sentito molto di più l’aumento del peso di 40kg dovuto alla compensation Weight (una zavorra montata sulla sua Honda Type R, ndr)».

Tutto sommato un bel bottino, quello portato a casa da Tamburini, che ha ottenuto più punti di tutti nel weekend imolese. Ma Carlo non si ferma qui. Il suo obiettivo è più ambizioso: «Non voglio limitarmi a vincere qualche gara, voglio vincere il campionato. Crescendo come persona e puntando a diventare un pilota a tutti gli effetti. Io ed il mio team ci crediamo».

Samuele Elisse