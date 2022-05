Basket Serie A2 maschile – Casalvieri: “Staff, ti sei meritata la bella”

MANTOVA Con le unghie e con i denti. La Staff ha pareggiato il conto nella serie di play off con la Tezenis grazie alla vittoria per 60 a 59 in gara-4. La qualificazione alla semifinale del tabellone oro si deciderà nella bella di domani sera a Verona. Gli Stings hanno ottenuto questa possibilità con pieno merito, come sostiene anche il gm Gabriele Casalvieri. «L’andamento molto equilibrato della serie – afferma – mi permette di dire che ci siamo meritati la possibilità di giocarci tutto in gara 5. Spesso avanti nel punteggio in tutte le partite, la squadra ha messo tanto cuore e tanta forza di volontà per restare aggrappata alla serie. E con queste armi abbiamo superato i problemi incontrati nel cammino. Siamo partiti in questa stagione con l’idea di poter centrare una posizione migliore nella prima fase, tra il quarto e il sesto posto, e nonostante vari infortuni e stravolgimenti di formazione, non ci siamo arrivati lontano. Lo hanno dimostrato queste partite con Verona che, senza la penalizzazione iniziale, sarebbe stata prima nel suo girone. Una squadra, la Tezenis, che ha una media punti ben più alta di quelli realizzati contro di noi. Grazie alla difesa siamo stati bravi a limitarne il potenziale offensivo, anche se hanno il vantaggio di una maggiore possibilità di rotazioni in campo».

La fiducia di Casalvieri non viene meno anche se aumentano le difficoltà. «Dobbiamo affrontare gara 5 senza Stojanovic – ricorda – come nelle ultime due partite vinte, ma anche senza capitan Cortese, che ha un’elongazione muscolare. Si riparte da zero, due formazioni che non potranno avere più segreti. Dovremo mettere tutta l’energia che ci è rimasta e sfruttare, magari, il fatto che loro avranno più pressione per dover vincere a tutti i costi. Perdere per noi sarebbe meno grave, ma ovviamente faremo di tutto per passare il turno»,

Casalvieri torna poi sulla bella cornice di pubblico alla Grana Padano Arena. «C’erano tanti ragazzi – dice – una bella atmosfera con i tifosi delle due squadre. Ringrazio i nostri, ma va riconosciuta la grande sportività dei veronesi, che ci hanno applaudito al termine di gara-4. Ora aspettiamo la quinta, nella quale sono certo che gli Stings getteranno il cuore oltre l’ostacolo, comunque vada a finire».