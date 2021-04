Duathlon – Toso e Broz (Canottier) brillano ai Campionati Italiani

MANTOVA Ottime prestazioni di Lorenzo Toso e Werner Broz, della CanoTriathlon, a San Benedetto del Tronto ai Campionati Italiani Assoluti ed Under 23 di duathlon su distanza sprint (5km corsa-20km bici-2.5km corsa). In una splendida giornata di sole, Lorenzo e Werner sono partiti subito forte con due ottimi tempi nel primo terzo di gara (16.43 per Lorenzo e 17.34 per Werner), seguito da una veloce frazione di bici e da una buona galoppata finale. Alla fine 134° assoluto Toso (38° di categoria) e 170° assoluto Broz (2° di categoria) su un totale di oltre 500 partenti.