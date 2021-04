Sversati 3mila litri di acido nitrico nei pressi del casello di Mantova Nord

MANTOVA Circa tremila litri di acido nitrico sono stati sversati questa mattina sul rondò di via Brennero nei pressi del casello di Mantova Nord a causa del ribaltamento di tre cistrene da mille litri ciascuna. Il fatto si è verificato intorno alle otto, e subito sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Mantova, i tecnici di Arpa Lombardia, personale di Tea e forze dell’ordine, queste ultime hanno chiuso al traffico il tratto interessato dallo sversamento. A seguire per il recupero delle cistrene e la bonifica ambientale dell’area intressata dallo sversamento e dei pozzetti, sono intervenuti i mezzi dell’autosoccorso Ferrari-Europassistance e di Ecologia Papotti. Il tratto stradale in cui è avvenuto lo sversamento è stato riaperto dopo le 15.30.