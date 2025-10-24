Il bilancio – Armanini: “Altra stagione da record. Il ciclismo mantovano è in crescita”

Mantova Calato il sipario sulla stagione agonistica 2025 con il Gp d’Autunno, svoltosi martedì ad Acquanegra, per quanto attiene al settore strada, è tempo per il Comitato provinciale dell’Fci di un sommario bilancio del cammino compiuto nel corso dell’anno. Dallo scorso 2 marzo a martedì, ben 72 sono state le gare proposte in gran parte sul territorio virgiliano; competizioni che hanno visto coinvolti dai Giovanissimi agli Under 23 ed élite, spaziando dalla strada all’mtb. In questo cammino sono da sottolineare manifestazioni come il Memorial Damiano Darra, lo Junior Cup Mtb Latteria San Pietro e il Gp Allgor per i baby; la challenge rosa “Dalla Postumia al Mincio” per le Esordienti e le Allieve, il Trofeo Lombardia di mtb e il Campionato regionale strada per le rappresentative giovanissimi dei Comitati Fci Lombardia. Due le competizioni di rilievo nazionale ovvero il Gp della Battaglia svoltosi a Montanara con protagonisti gli Under 23 ed élite e il Gp Dmt Alè tenutosi a Castel d’Ario con schierati sulla linea di partenza gli Juniores. A queste vetrine vanno aggiunte le gare inserite nel Prestigio d’oro Alè e quelle nel Gp Windtex. Ciliegina sulla torta è stato per il secondo anno consecutivo il Giro d’Italia professionisti, che in questo caso ha proposto forti emozioni in occasione della tappa che si è conclusa a Viadana. «Non possiamo – afferma il presidente provinciale Fci – Fausto Armanini, visibilmente orgoglioso di quanto proposto nel corso dell’anno – che essere soddisfatti del lavoro predisposto con il prezioso supporto delle nostre società affiliate, delle istituzioni locali e degli sponsor. Un grazie, poi, intendo rivolgerlo a tutti i volontari che di gara in gara sono stati al nostro fianco. Confermarsi anno dopo anno non è facile, ma con l’entusiasmo e la passione che ci contraddistingue siamo riusciti nell’intento». «È stato – prosegue il massimo dirigente federale locale – un cammino entusiasmante anche sul fronte dei singoli atleti, tanto quelli delle nostre società quanto quelli che vestono i colori di altri team. Non credo di sbagliare se affermo che il ciclismo mantovano è in continua crescita. Tra le persone che mi sento in dovere di ringraziare vi sono certamente i miei consiglieri: hanno lavorato sodo nei rispettivi incarichi. E il consigliere regionale Adriano Roverselli, per la collaborazione che ci ha garantito. Se il 2025 è stato un successo generale, è grazie anche al loro impegno e a quello dei dirigenti delle società affiliate». Ma non finisce qui, la stagione prosegue. «Adesso l’attenzione sarà rivolta alla specialità del ciclocross che di stagione in stagione sta accrescendo il proprio interesse tra gli sportivi. Ricordo a tal proposito che anche quest’anno due saranno gli appuntamenti posti in calendario ovvero le gare che si terranno a Rivalta sul Mincio il 23 novembre e a Marcaria il 7 dicembre». Uno squardo al 2026: «Parlando della prossima stagione – conclude il presidente provinciale Fci – il nostro impegno sarà rivolto a confermare l’attuale programma e ad ampliare le proposte puntando ad inserire nel calendario anche una o più gare della specialità del Gravel. Al tempo stesso stiamo valutando l’ipotesi di creare sinergie con altri territori per realizzare progetti ancor più prestigiosi».

Paolo Biondo