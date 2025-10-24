Calcio Serie B – I giovani del Mantova in prestito: bene Sonzogni, Fratti e Bayou

MANTOVA I giocatori sotto contratto col Mantova, mandati a fare esperienza in C e in D, si stanno mettendo in luce. Due sono portieri, un ruolo che sarà oggetto di valutazioni nelle prossime settimane in viale Te visto che tutti e tre quelli nell’organico della prima squadra (capitan Festa, Andrenacci e Botti) sono in scadenza di contratto nel 2026. Luca Sonzogni (2004), vice di Festa nelle ultime due stagioni, è stato mandato in prestito all’Ospitaletto, matricola in C. Se la sta cavando abbastanza bene: 9 presenze nelle prime 10 giornate, tutte da titolare, con 13 gol subìti ma anche buoni interventi. Esperienza fruttuosa anche per Cristiano Fratti (2007) al Desenzano, in Serie D. I bresciani sono quinti in classifica e il portierino biancorosso ha fatto il pieno di presenze giocando tutte le partite dal primo all’ultimo minuto. Bilancio positivo anche per i due mantovani in forza al Vigasio. Soprattutto l’attaccante Badr Bayou (2006) sta trascinando i veronesi a suon di gol: ben 5 in 7 partite. Il giovane si sta riprendendo dal recente svenimento accusato in campo dopo uno scontro di gioco fortuito con il portiere avversario. Sette presenze pure per l’esterno Paolo Sanseverino (2006), ma solo due da titolare. Sfortunatissimo il difensore Matteo Stambolliu (2007), in forza al Crema: pochi minuti dopo essere subentrato, nella prima partita di campionato, si è fratturato il perone. Il suo percorso di recupero è cominciato, ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora un po’.