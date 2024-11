Il Panathlon Mantova premia Faugiana come socio onorario

MARMIROLO Orgoglio, entusiasmo ed emozioni hanno fatto sfondo lunedì sera, nell’accogliente cornice dell’Agriturismo Al Fogolèr di Marmirolo, al primo appuntamento, dopo il periodo estivo, del Panathlon Mantova “Tazio Nuvolari – Learco Guerra”. Il gruppo guidato da Daniele Pagliari torna ai tradizionali momenti di promozione dello sport attraverso la partecipazione di personaggi, che hanno scritto pagine importanti della storia recente delle varie discipline. In questa occasione, al centro dell’attenzione dei soci presenti, da prima l’ingresso nel gruppo dell’ex campionessa provinciale di atletica leggera ed oggi docente all’Itis per le attività motorie oltre al ruolo di preparatrice atletica del Gabbiano, Elena Giannotta. Oltre a lei il presidente Daniele Pagliari ha consegnato la targa ricordo quale socio onorario al delegato provinciale del Coni Giuseppe Faugiana che non ha nascosto la sua emozione e soddisfazione per questo premio. Medesimo riconoscimento è stato assegnato al vice campione del mondo di calcio Roberto Boninsegna, assente all’incontro per problemi personali; il premio gli verrà attribuito al prossimo appuntamento.

Un momento commovente della serata è stato il ricordo del socio Lido Baracca, recentemente scomparso, da parte del presidente del Comitato provinciale Fci, Fausto Armanini.