Tennis Tavolo A1 f – La Brunetti sfida il Quattro Mori nel remake della finale di Coppa Italia

Castel Goffredo Si chiude oggi il quarto turno di ritorno con la sfida, a Castel Goffredo, tra la Brunetti e il Quattro Mori Cagliari. Appuntamento quindi al PalaMazzi alle ore 15, per quella che è la rivincita della recente finale di Coppa Italia, conquistata dalla corazzata castellana: la gara sarà arbitrata da Carmine Vitale. Tutte le ragazze sono a disposizione del tecnico Alfonso Laghezza: ci sarà anche Bernadette Szocs, al rientro dalla CCB Europe 16 Cup di Montreux, in cui un po’ a sorpresa è stata eliminata ai quarti di finale. Bernie, n. 1 del seeding, è stata sconfitta per 3-2 (6-11, 9-11, 11-8, 11-9, 7-11) dalla tedesca Shan Xiaona. Tornando alla gara con il Quattro Mori, l’obiettivo delle castellane è tornare a -1 dalla capolista Norbello (ora a quota 14). «Gara difficile – afferma il gm Franco Sciannimanico – ma puntiamo alla vittoria e sul supporto del nostro pubblico. La formazione da opporre alle sarde sarà decisa da coach Laghezza, considerando anche il rientro di Bernadette Szocs». Da segnalare che il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT. Per quanto riguarda le altre partite della quarta giornata di ritorno, il Südtirol di Gaia Monfardini ha battuto per 4-1 il Muravera Tennistavolo e la regina Norbello ha spento per 4-0 il fanalino Sassari. In classifica comanda il Norbello con 14 punti, davanti alla Brunetti Castel Goffredo con 11, al Südtirol con 10, al Quattro Mori con 5, al Muravera con 4 e al Sassari con 0. Castel Goffredo e Südtirol hanno una partita in meno e il Quattro Mori ne ha due in meno.