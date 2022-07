Tennis Tavolo – Europei Veterani, Semenza di bronzo

Rimini Si sono conclusi alla Fiera Rimini gli STAG European Veterans Championships. Nell’Over 50 l’azzurra Wang Xuelan ha sfiorato il titolo bis, dopo quello ottenuto nel doppio. In finale era opposta alla forte tedesca Olga Nemes e ha ceduto soltanto alla “bella” (12-10, 5-11, 11-6, 5-11, 5-11). Per lei un’edizione degli Europei da incorniciare. In questo torneo grandi emozioni anche per Mantova. L’altra azzurra Cristina Semenza è salita sul terzo gradino del podio, battuta proprio da Nemes in semifinale. Veneta, ma ormai “virgiliana” d’adozione perché a lungo atleta e anche dt della PaninoLab Bagnolese, si è messa al collo l’ennesima medaglia di una carriera strepitosa. Tra l’altro, Nemes era la tds n.1 nonché detentrice del titolo. Davvero una grande prova per Cristina che non smette di stupire e che ha ricevuto, anche via social, i complimenti dal club di Bagnolo San Vito. «Sono contenta – afferma – di essere arrivata a podio. Una medaglia, dopo l’argento conquistato ai Mondiali del 2018, era il mio obiettivo. La semifinale è stata difficile contro una delle giocatrici più forti del campionato. Ho cercato di dare il massimo. Sono invece rimasta delusa per la sconfitta nei quarti del doppio al quinto set con Francesca Avesani. Avremmo potuto entrare in semifinale».