Calcio Eccellenza – Ghirardi sprona il San Lazzaro: “Devi ripartire forte”

Mantova «L’apprendistato è terminato, ora dobbiamo pensare soltanto a fare punti»: è quanto l’allenatore del San Lazzaro, Ermes Ghirardi, ha detto l’altra sera ai giocatori.

Con i tre punti, tutto è ancora possibile perché in palio ve ne sono ben 45. La formazione cittadina riparte da una classifica sconfortante, perché l’ultimo posto con 3 punti non è punteggio frequente in Eccellenza, anche se i precedenti non mancano. Il mister ha sintetizzato bene: abbiamo finito il rodaggio, è tempo di vincere, anche, eventualmente, giocando male. «Purtroppo – sostiene – riparto con due assenze importanti: parlo di Visentini squalificato e di Vladov. Il primo è stato espulso nell’ultima gara di andata per cui dovrà saltare la gara con l’Offanenghese; il secondo, nell’amichevole col Sona, si è procurato lo schiacciamento del torace con interessamento delle costole, per cui dovrà rimanere a riposo assoluto per una decina di giorni, poi si vedrà. Peccato, perché Visentini, proprio nell’amichevole di cui dicevo, mi ha impressionato favorevolmente nel ruolo di mediano costruttore del gioco della squadra. Al posto di Visentini dovrei schierare Tosi, anche se ha caratteristiche diverse perché lui è un mediano di rottura, va incontro al portatore di palla. Rientra Pini, ma lo porto in panchina, lo potrei impiegare per una mezzoretta, certo non di più».

«Alla squadra – conclude Ghirardi – nei giorni scorsi ho detto che sarà importantissimo partire bene, magari con una vittoria. L’avversario di turno, l’Offanenghese, con 19 punti, è alla portata, almeno sulla carta. Ma a questo punto, per noi la classifica dell’avversario di turno, quale che sia, avrà un valore relativo, perché dovremo cercare punti in casa come in trasferta, con squadre di bassa come di alta classifica. I conti, poi, si faranno alla fine».

La gara d’andata, come si ricorderà, terminò 2-1 per i cremonesi. Nel turno successivo, il San Lazzaro farà visita all’Atletico Chiuduno, ora penultimo con 6 punti. E sarà già uno spareggio.