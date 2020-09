Volley B maschile – Panciroli: “Viadana, ora aumentiamo i carichi”

VIADANA La prima settimana di allenamenti, in casa Viadana, è andata in archivio senza particolari complicazioni e lunedì gli atleti dell’E’ Più sono tornati al lavoro nella palestra di Mezzano Inferiore per continuare la preparazione agli ordini dei tecnici Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi. Tutto, come dicevamo, procede per il meglio, senza la necessità di forzare i tempi visto che il campionato inizierà il 7 novembre. La prima amichevole dei rivieraschi è in calendario sabato 3 ottobre a Mirandola contro lo Stadium di Francesco “Pupo” Dall’Olio, cui seguirà quella contro la Wimore Energy Parma. Il programma dei test precampionato prevede un altro confronto col Mirandola, lo staff è comunque alla ricerca di altre squadre con cui organizzare un’amichevole.

«La prima settimana di allenamenti è filata via senza intoppi – conferma il coach Panciroli – non ci sono state problematiche per quanto concerne la palestra, naturalmente chi gestisce l’impianto ha messo in atto tutti gli accorgimenti previsti dai protocolli sanitari, anche perchè parliamo di una palestra inserita in un complesso scolastico. Abbiamo iniziato senza caricare troppo gli atleti, col passare dei giorni il lavoro sarà intensificato in modo graduale e progressivo. L’obiettivo, naturalmente, è presentarci al top della condizione per la prima gara di campionato».

Il Viadana, come è noto, è inserito nel girone C insieme all’altra mantovana, il Gabbiano, e come dicevamo debutterà in campionato sabato 7 novembre a Trento contro il Bolghiera. «Non sarà un impegno facile – avverte il coach – affrontiamo una neopromossa salita dalla serie C con un organico di prim’ordine e che si è rinforzata con Boesso, Cristofaletti e Paoli. Ma in generale affronteremo tutte squadre di valore, a cominciare dai cugini del Gabiano, tra i principali candidati al salto di categoria. Se devo essere sincero, avrei preferito che il Viadana fosse incluso nel girone E, quello che comprende le squadre emiliane che conosciamo meglio. Tra queste anche Mirandola e Parma, che puntano ai primi posti e con le quali ci confronteremo in amichevole».