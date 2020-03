Karate – Il Team 1999 di Porto brilla ad Amsterdam

PORTO MANTOVANO Prima dell’arrivo del Coronavirus, il Karate Team 1999 di Porto Mantovano, società associata alla Lisporteam360, aveva progettato la partecipazione di alcuni dei suoi giovani rampanti ad una trasferta al di fuori dei normali circuiti Italiani di gare, per cercare un confronto con stili e scuole di altre nazioni. Con l’aiuto degli sponsor e dei genitori, i quali desideravano essere al seguito, avevano scelto il Benelux Open Karate di Amsterdam che si sarebbe svolto l’otto di marzo.

Tutto procedeva bene, con le iscrizioni alla gara di otto atleti, le prenotazioni del volo, albergo e trasporti, ma poi è arrivato il virus che ha un po’ scompaginato il lavoro di preparazione alla manifestazione.

Per essere pronti alla gara di Amsterdam, nelle settimane precedenti il Team di Porto Mantovano, per rispettare le normative ministeriali, si era preparato, non in palestra visto che era off limits, ma nei parchi comunali di Cà Rossa e Giardini Einaudi con il dt Alex Daeder, cercando la rapidità e la reattività con esercizi di preparazione atletica. La partenza, programmata per il venerdì antecedente, è stata confermata ed il gruppo di atleti e genitori ha raggiunto Amsterdam, prima per una visita alla città e poi allo Sporthallen Zuid per la gara.

Presenti 455 gli atleti suddivisi in sei categorie di età e di peso nelle specialità kata (forma) e kumite (combattimento) in rappresentanza di 57 società e otto gli atleti mantovani accompagnati dal presidente e dt Alex Daeder, da Linda Fumasoli, allenatrice e responsabile del settore giovanile, e da Mattia Dieghi in versione anche agonistica, che al termine si sono aggiudicati quattro medaglie d’argento e quattro di bronzo.

Medaglia d’argento negli U14 + 50 kg per Chiara Zamberini che vince il primo incontro con l’olandese Riham Chahbouni per 3-1, poi viene fermata da Robin Zwanenburg, oro al termine, e supera con un eloquente 5 a 2 la belga Dounya Mansour, guadagnandosi così la medaglia d’argento.

Medaglia d’argento nei Cadetti – 54 kg. con Lucia Ruberti che nel primo incontro supera per 8-0 Donna Bouma, poi pareggia con Samina Yalcin ma prosegue la corsa e incontra in finale la olandese Lisa Wu che la supera per 5-2.

Medaglia d’argento nei Cadetti – 57 kg. per Thomas Turle che nel primo match supera Lukas Michels, poi il suo compagno di scuderia Nicholas Froldi, ed infine viene sconfitto nell’incontro per l’oro da David Engel della Budokan Bochum (Germania). Altro argento nei Senior – 67 kg. per Mattia Dieghi: nel primo incontro supera l’olandese Valerio Fortunati per 3-2, poi pareggia con il marocchino Reda Sfaty ma supera il turno, e si scontra con il danese Luqman Saleem, pareggiando per 4-4 ma conquistando solo l’argento.

Medaglia di bronzo nei cadetti – 57 kg. per Matteo Guandalini e Nicholas Froldi, negli Junior – 61 kg per Diego Scansani e negli U14 – 50 kg per Matteo Spiazzi.