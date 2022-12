Il calendario dei mercati contadini per l’anno 2023

MANTOVA Il calendario dei mercati contadini giunge alla sua decima edizione e, come ogni anno, si riconferma come un’importante fonte di informazioni sulla cultura contadina, sulla biodiversità e sulla religiosità popolare. Mese per mese, infatti, sono riportati i santi di ogni giorno, con i proverbi dialettali legati alle festività religiose e ai principali momenti che scandivano il lavoro nei campi.

Il calendario è corredato da testi che raccontano il territorio, le tradizioni e le attività contadine di un tempo, oltre alle consuetudini connesse alle feste, punto di riferimento imprescindibile per in mondo contadino.

Come ogni anno, inoltre, per ogni mese sono riportate ricette che valorizzano i prodotti stagionali e la più autentica tradizione rurale.

Il calendario non si limita ad una operazione di conoscenza territoriale, ma presenta anche recensioni di libri di recente pubblicazione inerenti l’ambiente e la crisi climatica, la difesa della legalità e la tutela della biodiversità, lo strapotere delle catene commerciali ed i diritti dei consumatori. L’edizione di quest’anno vede la riconferma della collaborazione con il Museo polironiano di San Benedetto Po ed il contributo dell’Associazione ambientalista “Terra!”, da anni impegnata sulla tutela della biodiversità e sulla promozione della legalità.

Sono riportate anche informazioni su alberi da frutto ultracentenari delle campagne mantovane che costituiscono dei veri e propri patriarchi da conoscere da vicino. E’ un patrimonio di archeologia vegetale che rappresenta un nuovo stimolo per conoscere più a fondo il nostro territorio e le sue molteplici risorse.

I calendari sono in distribuzione gratuita a partire da sabato 3 dicembre in tutti i 35 mercati contadini gestiti dal Consorzio e possono essere ritirati presso la sede del Consorzio.