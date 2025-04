Karate – Successo a Cerese per il Trofeo Virgilio In gara una cinquantina di giovanissimi

Cerese Sabato 29 marzo si è svolto al palasport di Cerese il seminario di karate Kyokushin Kenbukai. Le lezioni riguardavano l’uso dei colpitori e la strategia della distanza in combattimento. Domenica si è tenuto invece il secondo Trofeo Virgilio. Si utilizzano le protezioni per lavorare in sicurezza: lo scopo è quello di inserire nel regolamento sempre tecniche nuove, utili per combattere nel modo più completo ai fini di migliorare la propria difesa personale. All’evento erano presenti circa una cinquantina di atleti tra la scuola di Mantova e Pordenone. E’ stato organizzato dal Maestro Mattia Pedrazzoli insieme al suo Maestro Andrea Stoppa, uno tra i massimi esponenti mondiali del Karate Kyokushin Kenbukai.