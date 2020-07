L’ex arbitro mantovano Gervasoni è il nuovo responsabile della Can D

MANTOVA Nuovo ruolo dirigenziale per l’ex arbitro mantovano Andrea Gervasoni. Il fischietto di Castiglione sarà il nuovo responsabile della Can D. Una carriera importante, quella di Gervasoni. Ha fatto il suo esordio nel calcio professionistico nel 2003, in Serie C, dove rimane fino al 2006. Poi il passaggio in Serie A e B, fino al 2010 e infine solo Serie A fino al 2016. E’ stato anche responsabile C.A.I. (Commissione Arbitri Interregionale). Nella Can D militano i mantovani Marra e Olmi Zippilli.