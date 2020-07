Pallavolo serie B1 f – Longhi: “Questo nuovo Volta mi piace molto”

VOLTA M. Con l’ultimo colpo di mercato, l’opposto Alessia Mazzi (1980) dal Vivigas Arena Castel d’Azzano, ufficializzato venerdì, di fatto si è conclusa la campagna acquisti della Nardi Volta. Tra i nuovi volti, diverse ragazze mantovane: Beatrice Giroldi in arrivo dalla Teatina Chieti, Iris Gualtieri rientrata dal prestito al San Marco Pego, l’opposto Sofia Tosi prelevata dal Roma Volley Club (A2), che torna a giocare dopo qualche anno nel team collinare dove ha iniziato la sua carriera, e il martello Chiara Boninsegna dall’Empoli, cresciuta nel vivaio della Davis Stradella. Un obiettivo di mercato poteva essere un’altra virgiliana, Benedetta Mambelli, ultima stagione a Sassuolo in A2. «Cercare di rinforzare il roster con atlete del territorio era una nostra priorità – afferma il presidente Sergio Longhi – però non è facile a volte riportarle… a casa a giocare. Come campagna acquisti possiamo e dobbiamo essere più che soddisfatti: è stata condivisa fra la società, coach Matteo Solforati e il diesse Alberto Roffia. Ancora non sappiamo in quale girone saremo ubicati e quale saranno le nostre avversarie; se fossimo confermati in quello della scorsa stagione, lombardo-trentino-veneto-friulano, saremmo soddisfatti».

Questa la rosa della Nardi Volta 2020/21 – Le confermate: Veronica Di Nucci (libero 1997), Francesca Roffia (libero 2000), Sofia Ferrarini (centrale 2001), Alice Benetti (centrale 1999), Glenda Sandrini (schiacciatrice 1996). Le new entry: Mila Montani (centrale 1988, dal Castelbellino B1), Cristina Coppi (schiacciatrice 1994, dal Castebellino B1), Beatrice Giroldi (alzatrice 1995, dal Teatina Chieti B1), Chiara Boninsegna (schiacciatrice 1999, dall’Empoli B1), Sofia Tosi (opposto 1997, da Roma A2), Alessia Mazzi (opposto 1980, dall’Arena B1) e Iris Gualtieri (alzatrice 2001, fine prestito). La società ringrazia e saluta: Francesca Fiore che va all’Esperia Cremona in B1, Viola Pedretti (Piadena C), Chiara Fedrizzi (Spakka B2), Alessandra Vidi (Castelbellino B1), Alice Tesanovic (Palau B1), Sonia Danieli (Ostiano B1 come fisioterapista), Nicole Morandini (Piadena C) e Caterina Errichiello (Vicenza B1).