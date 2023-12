Calcio Serie C – Verso Padova-Mantova: già 700 i biglietti venduti, in allestimento il quarto pullman del Ccmc

Mantova Prosegue la caccia al biglietto per Padova-Mantova. Sale la febbre per il big match in programma l’8 gennaio, che segna l’inizio del girone di ritorno, e le tifoserie si stanno organizzando per invadere in massa l’Euganeo. Saranno naturalmente tantissimi i supporters padovani presenti, ma ci sarà un bel colpo d’occhio anche nel settore ospiti dove verranno sistemati i tifosi virgiliani. C’è fermento in città e in provincia e la conferma arriva dal dato dei biglietti venduti a 10 giorni dalla sfida. Sono 713 i tagliandi già acquistati dai sostenitori virgiliani. Il Ccmc ha esaurito i posti sul terzo pullman in poche ore e sta allestendo anche il quarto. Non è da escludere che ne vengano organizzati altri. Si attende di capire come sarà gestita la trasferta dagli ultras della Curva Te. Probabilmente in pullman, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La prevendita proseguirà fino alle ore 19 di domenica 7 gennaio. I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita vivaticket della provincia mantovana. Il costo del tagliando singolo è di 17 euro. Ridotto a 12 euro per donne e over 65; 7 euro per gli under 15.