Mercoledì 3 giugno vertice tra il sindaco Palazzi e le società sportive

MANTOVA Si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 15, in videoconferenza, la riunione di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi, tra il Comune e le società mantovane. Il sindaco Mattia Palazzi ha invitato il Mantova 1911, il Mantova Calcio a 5, la Pallacanestro Mantovana, tutte le società e associazioni sportive del territorio. Sarà l’occasione per fare il punto su un settore, quello sportivo dilettantistico, che risentirà non poco degli effetti post-Covid.

Per quanto riguarda il Mantova Calcio, questo appuntamento sarà il primo faccia a faccia col sindaco, sia pur in videochiamata, su questioni legate alla prossima stagione. Ma non sarà l’unico, nè tantomeno il più importante. In viale Te, infatti, contano di sedersi al tavolo del primo cittadino anche in seguito, per affrontare questioni rimaste in sospeso. Soprattutto riguardo gli investimenti per il futuro, leggi in particolare la costruzione del centro sportivo. L’idea era in agenda già dallo scorso anno, ai tempi dell’accordo col Sant’Egidio San Pio X che avrebbe gestito col Mantova la nuova struttura in costruzione al Migliaretto. La pandemia ha bloccato sul nascere qualsiasi progetto ed è di qualche giorno fa la notizia, riportata dalla Voce, di contatti tra il Mantova e la Mantovana per l’utilizzo dei nuovi campi in zona Bosco Virgiliano e forse qualcosa di più. La questione va evidentemente chiarita e approfondita, e sarà questo uno dei temi focali dell’incontro tra Palazzi e la dirigenza dell’Acm. Già nei giorni scorsi l’azionista di riferimento Maurizio Setti aveva avuto un primo contatto telefonico col sindaco. Partiranno a breve, invece, i lavori di manutenzione allo stadio Martelli per i quali il Comune ha stanziato 100mila euro.