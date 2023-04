Ciclismo – Gli U23 Cordioli e Marocchi a Pontedera. Mtb: domani i Giovanissimi a Cavriana

Mantova Fine settimana caratterizzato dall’esordio dei Giovanissimi e della Junior Cup Mtb Avis, per quel che concerne le ruote grasse, giunta alla sua quinta edizione. L’atto inaugurale del circuito allestito dal Comitato provinciale Fci si terrà a Cavriana domani mattina a partire dalle 10, nell’ambito del Trofeo Vela Sistemi, manifestazione allestita dal Gc Cavrianese “D. Darra”. A questo appuntamento previsto su un circuito misto sterrato ed erboso, di circa 1 km e creato nel parco all’interno delle mura, prenderanno parte quasi 200 Giovanissimi. Tra loro anche gli atleti, per i colori mantovani, di Sporteven, Mtb Novagli e Chero Group Team Sfrenati.

In attesa che i riflettori si accendano su questa competizione, oggi gli Under 23 Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team saranno impegnati a Pontedera. Questi due atleti unitamente a Pietro Tarocco del Pedale Scaligero domani saranno al via del Gp Città di Empoli. Restando in categoria, Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia parteciperà alla competizione in programma a San Vendemiano (Tv), mentre il compagno di squadra Diego Ressi, reduce dalla positiva esperienza al Giro di Sicilia con i professionisti, sempre domani sarà tra i protagonisti della gara che si correrà a Reggio Calabria. Gli Juniores mantovani si divideranno su vari fronti. Angelo Monister del Team Giorgi, Denis Apostol, Cristian Maioli e Sebastiano Turina del Pedale Scaligero punteranno sul test in programma ad Illasi (Vr). I pari età del Biesse Carrera, Kevin Lanzarotto, Andrea Godizzi, Damiano Lavelli e Riccardo Grazioli, e quelli del Biringhello, Tommaso Salami e Matteo Visioli, saranno schierati al via del Trofeo Dondeo che si terrà a Cremona. Per quel che concerne gli Allievi, i ragazzi del Mincio Chiese prenderanno parte alla gara che si disputerà a Gardolo (Tn); Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli andrà ad Illasi (Vr) e gli atleti dello Sporteven, Pietro Zerbinati e Nicolò Castellini, saranno di scena a Perugia. In ambito femminile, le esordienti e l’allieva del Gioca in bici Oglio Po, Sara Moreni, Irene Ferrari e Maria Acuti, cercheranno di lasciare il segno a Riccione. (p)