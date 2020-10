Motocross – Gp Città di Mantova: primo centro stagionale per Febvre

MANTOVA Il francese Romain Febvre in sella a Kawasaki vince il Gran Premio Città di Mantova imponendosi sullo spagnolo della Ktm, Jorge Prado, vincitore in gara 1. Solo quarto Antonio Cairoli che colleziona due quarti posti in entrambe le manche; non migliore la prestazione di Tim Gajser, terzo di giornata che mantiene invariato il vantaggio in classifica generale sul messinese: 5 punti.

Gara 1: La Ktm di Prado e la Honda di Seewer, vincitore del Gran Premio di Lombardia domenica scorsa, transitano prima di tutti all’holeshot inseguite da Cairoli, Febvre e Gajser. Al secondo ferro di cavallo il messinese, complice una sbavatura, è infilato da Febvre e nello stesso punto, ma al giro 2, Seewer lancia l’attacco a Prado che reagisce aumentando il ritmo. Febvre incalza Seewer per la seconda piazza mentre Cairoli, quarto, tenta di mantenere il contatto visivo con i tre di testa che segnano tempi notevolissimi e sono stretti in una morsa di pochi metri. A metà gara Prado e Seewer tentano l’allungo su Febvre ma lo svizzero di Yamaha sembra averne di più avvicinandosi minaccioso alle spalle dello spagnolo della KTM che rintuzza gli attacchi con maestria. I tempi per i primi due si alzano e ciò permette a Febvre di riavvicinarsi fino a farsi pericoloso dietro a Seewer che però non si lascia intimorire. Al traguardo è primo Prado, poi Seewer, Febvre e Cairoli a 11 secondi.

Gara 2: Febvre si prende l’holeshot sorprendendo Gajser che gli si appiccica al posteriore con Paulin terzo, poi Cairoli, Prado e Seewer sesto. Febvre tenta l’allungo, ma Gajser lo tallona senza lasciargli respiro, mentre Paulin non sembra lo stesso pilota di gara 1 tenendo dietro un rabbioso Cairoli. Febvre ha il passo giusto per vincere il suo primo GP di stagione che farebbe contenta anche Kawasaki che da tempo non vince un GP. Dopo minuti 10 di gara scatta il “gioco delle coppie”: Gajser si fa sotto a Febvre, Cairoli fa lo stesso con Paulin mentre al trenino si aggiunge Condenhoff con la GasGas alla caccia di Seewer. A 12’ dal termine della manche succede di tutto: prima la doppia caduta di Seewer che scivola 12esimo e poi l’errore di Prado che finisce quinto in favore di Coldenhoff. Poi, due minuti più tardi Gajser cade nella curva davanti alla pit-lane e Paulin sentitamente ringrazia passando in seconda posizione con Cairoli che gli si avvicina. Il box di Febvre segnala al francese di usare la testa mentre dietro, Gajser e Paulin sono ai ferri corti, con il francese che tiene dietro con grande facilità lo sloveno segnando tempi sul giro notevoli. All’ultimo giro Cairoli, Coldenhoff e Prado ingaggiano una lotta indiavolata; soprattutto lo spagnolo sembra il più determinato a riprendersi la posizione sull’olandese. Il Gran Premio Città di Mantova si chiude con la vittoria di Febvre secondo Paulin, terzo Gajser, quarto Cairoli, quinto Condenhoff, poi Prado e solo nono Seewer.