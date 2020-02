MANTOVA – Talvolta arrivano persino a 5 i gazebi che i sostenitori del sindaco uscente Mattia Palazzi, ricandidatosi alle amministrative di primavera, mettono nelle piazze e vie della città, ripartiti in quartieri. Ai banchetti un nutrito stuolo di “Palazzi boys” che porgono cartoline per misurare i desiderata della cittadinanza e tenerne conto in sede di stesura del programma, già in fase di elaborazione. «Siamo contenti del notevole riscontro di gente e soprattutto di volontari», commenta l’assessore Iacopo Rebecchi, quasi sempre presente nelle uscite (oggi il punto di incontro sarà in piazza Martiri di Belfiore).

Ma quali sono le principali richieste? «Le stiamo scremando e raccogliendo per categorie. Ci sono richieste particolari, che vanno dalle riqualificazioni delle strade, alla richiesta di implementare il sistema di ciclabili. Molti vogliono una città più pedonale, e non mancano i molti che chiedono la rimozione della “domus in piazza Sordello», conclude Rebecchi.