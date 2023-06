Maroccolo, stasera al MICR il celebre bassista

CASTIGLIONE Si riaccendono i riflettori sul Museo Internazionale della Croce Rossa per il secondo fine settimana del Festival culturale “Storie di Umanità”. Nel cortile di Palazzo Longhi, questa sera l’ospite sarà Gianni Maroccolo , considerato una figura centrale della storia del rock italiano dal 1980 ad oggi. Bassista, tecnico e manipolatore del suono, arrangiatore, divulgatore didattico, compositore, produttore artistico e discografico: un’enciclopedia vivente della musica. E la definizione non è assolutamente casuale. Protagonista dell’incontro, moderato dal collega giornalista Luca Cremonesi, infatti sarà il libro “Il Maroccolario” (Libri Aparte Editore). Quasi cinquecento pagine raccolgono un archivio infinito con tutte le produzioni di Maroccolo nei suoi primi 43 anni di attività musicale: dai primi demo inediti insieme ai Litfiba (1980) all’acclamato album “Illusion” di Edda (2022). Uno zibaldone delle sette note, un memorandum sonoro tutto da leggere, raccontato anche dalle testimonianze di Giuseppe Piona ed Andrea Salvi, rispettivamente curatore ed editore del volume. Tra le esperienze narrate trova spazio una sconfinata miniera di informazioni che spalanca le porte a un archivio vivente di oltre mille e 600 voci strutturate con una dovizia di dettagli, nozioni, aneddoti e curiosità, recuperate attraverso note di copertina, ricordi e istantanee provenienti dagli addetti ai lavori che hanno lavorato con Maroccolo. Alle voci riportate in ordine alfabetico, si affianca un’appendice con le schede di oltre 350 collaboratori: musicisti, tecnici, artisti e amici. L’appuntamento è per le 21.30 per un interessante dopocena al MICR, rigorosamente a lume di candela. (amc)

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

OGGI (VENERDÌ 9 GIUGNO)

ore 18:00 – MICR presentazione libro

“Il Maroccolario” Libri Aparte Editore partecipano

Gianni Maroccolo, Giuseppe Piona (curatore del

libro), Andrea Salvi (editore) con Luca Cremonesi

DOMANI (SABATO 10 GIUGNO)

ore 21:30 – MICR concerto

(prenotazione obbligatoria su eventbrite.it)

“Un po’ d’amore” con Mauro Ermanno Giovanardi

e Marco Carusino

DOMENICA 11 GIUGNO

ore 18:30 – MICR presentazione libro

“Il caso Welsh” edizioni PresentARTsi con Vittoria

Maria Passera, interviene Luca Cremonesi, inter –

mezzi musicali a cura di Musicale Associazione

Culturale