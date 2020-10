Castiglione, limite dei 50km/h verso Desenzano sulla sp83

CASTIGLIONE Novità per chi percorre la provinciale 83 nel tratto tra Castiglione delle Stiviere e Desenzano: scattano infatti da oggi giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 13, i nuovi limiti di velocità differenziata dalla fine del centro abitato di Castiglione al confine di provincia con Brescia, nel territorio del Comune aloisiano. Velocità massima dei 50 chilometri all’ora dalla fine del centro abitato di Castiglione al Km 1+535 nella direzione di marcia Castiglione – Desenzano; stesso limite di velocità dal Km 1+550 al Km 1+200 nella direzione di marcia Desenzano – Castiglione.

Limite massimo di velocità dei 70 all’ora dal Km 1+535 al confine di provincia con Brescia e dal confine di provincia con Brescia al Km 1+550 nella direzione di marcia Desenzano – Castiglione.

Le modifiche alla velocità di circolazione sono state disposte dalla Provincia per ragioni di sicurezza: il tracciato della strada, pur presentando un’adeguata sezione stradale, è caratterizzato da continue variazioni di pendenza e dal rapido alternarsi di brevi rettilinei a curve di ridotta visibilità; inoltre sulla provinciale 83 si innestano lateralmente diversi accessi privati e strade comunali in prossimità delle quali la velocità dei veicoli che transitano sulla “Castiglione – Desenzano” è spesso troppo elevata per garantire manovre sicure di immissione su quest’ultima dalle strade laterali.

Infine all’incrocio tra la S.P. n. 83 e via Porta Lago, in posizione intermedia tra la fine del centro abitato di Castiglione e l’inizio di una rampa che si raccorda a un dosso è stata realizzata recentemente una rotatoria in prossimità della quale, per la particolare geometria del tracciato stradale in cui è inserita, è necessario limitare la velocità.