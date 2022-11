Investito da un’auto, ferito ciclista di Poggio Rusco

POGGIO RUSCO – Un ciclista è rimasto ferito ieri sera a Poggio Rusco, dopo essere stato investito da un’auto lungo la statale dell’Abetone. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente anche se sembra che l’uomo si stato agganciato alle spalle dall’auto, che – fortunatamente – non procedeva a forte velocità. Dopo una comprensibile preoccupazione le condizioni dell’uomo si sono rivelate meno gravi del previsto anche se si è deciso per un suo ricovero, in via prudenziale, all’ospedale di Pieve.