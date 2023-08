“Obiettivo tricolore”: la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi farà tappa a Mantova il 14 settembre

Mantova Giovedì 14 settembre arriva a Mantova la quarta edizione della staffetta paralimpica “Obiettivo tricolore”, percorso ideato da Alex Zanardi durante i mesi successivi al lockdown, simbolo di ripartenza, voglia di mettersi in gioco e speranza. La partenza è fissata sabato 9 settembre a Cortina d’Ampezzo: 26 tappe, oltre 1.600 chilometri, per concludere l’esperienza a Parigi, domenica 1 ottobre. Il progetto è stato presentato ieri mattina presso la sala consigliare del Comune. «Saranno due le peculiarità della tappa mantovana – spiega l’assessore al Welfare, Andrea Caprini – verrà creato un villaggio “olimpico” in piazza Virgiliana, aperto al pubblico, che accoglierà le diverse associazioni impegnate ad animare l’area con attività dimostrative, ludiche ed informative; in secondo luogo un pezzo del tracciato verrà percorso in canoa».

Il programma della giornata. Gli handbikers Paola Giambellini, Gabriele Scalise, Simone Carraro, Alessia Polita, Veronica Frosi, Marco Brotto, Giordano Delbianco e Mattia Cervellone partiranno da Valeggio sul Mincio attorno alle ore 8.30 per raggiungere il lungolago Gonzaga, dopo aver percorso 30 km. L’arrivo al Castello di San Giorgio è atteso attorno alle ore 10.30. A questo punto il testimone passerà nelle mani della paracanoista azzurra Veronica Silvia Biglia (sesta in semifinale a Tokyo nei 200 metri), che attraverserà in canoa il fiume Mincio fino al Campo Canoa (1,5 km). La staffetta ripartirà da Mantova il giorno seguente, venerdì 15 settembre, in direzione Reggio Emilia con gli atleti Enrico Fabianelli, Ana Maria Vitelaru e Myrta Pace.

«Nel 2020 – racconta Barbara Manni, responsabile comunicazione Obiettivo3 – nasce la prima edizione della staffetta tricolore e viene proposta ad Alessandro questa iniziativa, che rappresenta questo desiderio di ripartenza, di sapersi rialzare nelle difficoltà, un tema sentito nello sport. Nella prima edizione Zanardi ebbe l’incidente che conosciamo e come staff abbiamo deciso di riproporre l’evento per il messaggio che porta con sè». «L’arrivo della tappa – aggiunge Marilena Paolino, vicepresidente di Manto Circular Lab Aps – sarà accolto dagli studenti delle scuole del territorio. Un momento di riscatto e collante sociale per tutte le realtà che parteciperanno e noi, come associazione, speriamo che sia il punto di partenza per arrivare a portare a termine altri obiettivi dell’agenda 2030».

A rendere il messaggio di questa staffetta ancor più forte e incisivo ci penseranno i numerosi testimonial che hanno aderito all’iniziativa: Daniele Bennati, Gianni Bugno, Kristian Ghedina, Francesco Moser, Federico Pellegrino, Daniel Fontana, i ciclisti paralimpici Andrea Tarlao, Fabio Radrizzani e il castiglionese Giancarlo Masini e gli attori comici Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri. Non farà mancare la sua presenza e il suo supporto anche l’atleta paralimpica e oggi Senatrice della Repubblica, Giusy Versace. Sky Sport 24 racconterà questo affascinante viaggio attraverso tre speciali e un documentario riassuntivo. «Momento fondamentale per la nostra realtà – chiosa Riccardo Bonfà, consigliere comunale con delega alla disabilità ed inclusione – con una partecipazione importante per unire welfare e sport».