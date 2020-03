Coronavirus, il mondo agricolo chiede al Governo di scongiurare il blocco dell’attività delle imprese

MANTOVA – Scongiurare il blocco dell’attività delle imprese per difficoltà dovute alla carenza di manodopera, interruzione delle consegne e dei rifornimenti. È questo il problema più urgente da affrontare e risolvere sul piano economico, ed è questo che Confagricoltura ha chiesto all’incontro andato in scena a Palazzo Chigi con il presidente Giuseppe Conte e i rappresentanti del Governo: «Il momento che stiamo vivendo – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – è certamente difficile, ma ribadisco con forza che ci rialzeremo. L’abbiamo già fatto in passato e lo faremo anche stavolta. Ciò che servirà però sarà un piano di investimenti ben definito, in grado di accompagnare le imprese, agricole e non solo, in questo delicatissimo cammino».

Cosa serve dunque? Innanzitutto sgravi contributivi e una proroga, almeno fino a fine anno, degli adempimenti previdenziali e dei pagamenti contributivi. Prioritaria poi la riduzione del cuneo fiscale, in modo da liberare risorse per il sostegno della domanda e dell’occupazione. Fondamentali poi l’aspetto del credito, con moratoria per la finanza agevolata ed estensione delle garanzie Ismea, e della Pac, con la richiesta di anticipo per tutti i pagamenti. Un capitolo a parte lo merita anche la difesa del Made in Italy: «Le eccellenze del nostro paese – prosegue Cortesi – devono recuperare il terreno perduto a causa di ignobili e insensati attacchi. I nostri prodotti agroalimentari sono del tutto sicuri, e possono essere esportati senza alcun timore. Saremo in prima linea anche per la difesa dei nostri agriturismi, che stanno subendo gravi danni da questa emergenza». In ottica rilancio, importanza notevole l’avranno anche gli investimenti legati alla tecnologia 4.0.

Timori infine per il mancato arrivo di manodopera specializzata stagionale, fondamentale per la raccolta dei nostri prodotti ortofrutticoli: «Già ad aprile potrebbero mancare gli operai per la raccolta dei meloni. Chi ci guida dovrà essere bravo a trasmettere messaggi positivi riguardo al nostro paese, o andremo incontro ad ulteriori difficoltà logistiche».